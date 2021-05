Eccellenza: Finale-Sestrese, segui la cronaca in diretta - IVG.it

RISULTATO [LIVE]: Finale – Sestrese 0-0

Finale Ligure. Oggi allo stadio Felice Borel va in scena il secondo atto dei quarti di finale del campionato di Eccellenza 2020/2021. Finale e Sestrese, queste le contendenti odierne alla ricerca della vittoria per conquistarsi un posto nelle ambite semifinali. Dopo lo 0-1 dell’andata non sarà facile per gli ospiti, che sicuramente si presenteranno a trazione offensiva per tentare di recuperare immediatamente lo svantaggio maturato. Grandissima occasione invece per i padroni di casa, determinati a far bene nella speranza di poter continuare nel proprio percorso di crescita.

Mister Buttu per tentare di regalare una grande gioia ai propri tifosi si schiera con Porta (cap.), Caligaris, Pare, Galli, Maiano, Filippo De Benedetti, Faedo, Gabriele Buttu, Rocca, Odasso e Ferrara.

In panchina si accomodano Fresia, Gerundo, Ponzo, Andreetto, Scarrone, Molina, Messina, Tobia e Fabbri.

La Sestrese allenata da Schiazza risponde con Rovetta (cap.), Lo Stanco, Di Sisto, Padovan, Ansaldo, Bazzurro, Matzedda, Caramello, Akkari, Sighieri e Mura.

A disposizione ci sono Bassu, Ardinghi, Vagge, Trocino, Stefanzi, Lanza, Bortolini, Dorno e Piroli.

Il direttore di gara è il signor Adam Collier della sezione di Gallarate, coadiuvato da Matthias Crisafulli e Simone Colella.