Eccellenza femminile: Vado vittorioso sul campo dell'Albenga - IVG.it

Albenga. Nell’anticipo della quinta giornata della prima fase, partita giocata alle ore 20 di martedì 4 maggio sul campo amico del Riva, l’Albenga di mister Maurizio Carle esce sconfitta dall’incontro contro l’ottima squadra del Vado guidata da Nadia Galliano.

Il risultato finale di 1 a 4 a favore della squadra ospite non lascia spazio a recriminazioni. A soddisfazione della squadra ingauna la consapevolezza di essere scese in campo concentrate e determinate nel cercare di raccogliere comunque un risultato positivo contro una squadra di esperienza, che già si sapeva essere di ottimo livello.

Domenica prossima, 6ª giornata di campionato, per l’Albenga è turno di riposo. Appuntamento quindi a domenica 16 maggio per la 7ª giornata contro la Superba Calcio Femminile. Fischio d’inizio alle ore 16 allo stadio Ceravolo di via Bianco 6 a Genova Lagaccio. Il Vado, invece, domenica 9 maggio ospiterà la stessa Superba.

Fino ad ora le rossoblù hanno conquistato 9 punti in 4 partite; le ingaune 6 punti in 5 partite.

Di seguito il tabellino.

Albenga: 1 Tonietta, 2 Gerini, 3 Isoleri, 4 Percaccio (30′ pt Maiello), 5 Andreis (15′ st Casciano), 6 Cicero (36′ st Masetta), 7 Vicinanza (42′ st De Leo), 8 Shklyarska, 9 Massone (25′ st Beviacqua), 10 Giusto, 11 Razzaio – A disposizione: Costa, Beviacqua, Bonciolini, Tacchi, De Leo, Masetta, Maiello, Casciano – All: Maurizio Carle

Vado: 1 Viglietti, 2 Papa (25′ st Francese), 3 De Luca, 4 Araldo, 5 Bernat, 6 Ymeri, 7 Simeoni (13′ st Malacrida), 8 Danese (13′ st Bonifacino), 9 Parodi (20′ st Raineri), 10 Pesce (20′ st Levratto), 11 Spotorno – A disposizione: Minazzo, Raineri, Cerruti, Francese, Malacrida, Bonifacino, Levratto – All: Nadia Galliano

Arbitro: Daniel Vergani della sezione di Savona

Reti: 7′ pt Pesce (V) – 15′ pt Ymeri (V) – 20′ pt Pesce (V) – 24′ pt Giusto (A) – 10′ st Parodi (V)

Ammoniti: Shklyarska (A), Papa (V), Ymeri (V)