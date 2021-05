Eccellenza femminile: parità tra Vado e Superba - IVG.it

Vado Ligure. È terminata in parità la gara tra Vado e Superba, andata in scena domenica scorsa al Dagnino.

Le rossoblù vanno in vantaggio al 14°: Michela Pesce riceve palla a centrocampo e si invola sulla fascia destra mettendo poi la sfera in mezzo per Michela Levratto che anticipa le avversarie e segna il gol dell’1-0.

Gara piuttosto equilibrata, le ragazze del Vado vanno vicine al raddoppio prima con Francese e poi con Ghidetti.

Nella seconda frazione di gioco la Superba va vicina al pareggio con Pappalardo, ma le rossoblù vengono salvate dal palo; pareggio che arriva invece al 21° con Ferrea, che da calcio piazzato fissa il punteggio sul definitivo 1 a 1.

La formazione del Vado: Viglietti, Spotorno (26° p.t. Papa), De Luca, Araldo, Bernat, Ymeri (25° s.t. Danese), Simeoni, Francese (3° s.t. Bonifacino), Ghidetti (36° s.t. Malacrida), Pesce, Levratto (30° s.t. Raineri). A disposizione: Minazzo, Parodi.

La prossima partita, valida per la settima giornata, vedrà le giocatrici di mister Nadia Galliano impegnate in trasferta contro la Virtus Entella, domenica 16 maggio.