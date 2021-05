Eccellenza femminile: le giovani della Sampdoria passano sul campo del Vado - IVG.it

Quiliano. Giornata storta per le rossoblù vadesi sconfitte al “Dagnino” dalla Sampdoria Under 19 di mister Enrico Calvi, capace di imporsi per 4-1 nonostante il provvisorio pareggio delle padrone di casa siglato da Pesce su calcio di rigore al 38° del primo tempo.

Le blucerchiate avevano sbloccato il risultato al 21° con Lopez, che le ha poi riportate in vantaggio al 40°. La Sampdoria ha arrotondato il risultato con Roccalberti al 37° e Lopez al 41°.

Il Vado si è presentato in campo con Viglietti, Papa, De Luca, Araldo, Bernat, Spotorno, Ymeri, Danese, Pesce, Bonifacino, Levratto; a disposizione Minazzo, Ghidetti, Raineri, Parodi, Malacrida, Valle, Cerruti.

In graduatoria, in virtù di questo risultato, le blucerchiate agganciano le ragazze guidate da Nadia Galliano al terzo posto a quota 13 punti, anche se di fatto si tratta della seconda posizione dato che il Genoa “B”, che le precede di 3 lunghezze, non fa classifica.

Domenica 30 maggio ultimo impegno della prima fase: le rossoblù saranno ospiti della capolista Pavia Academy.