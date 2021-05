Eccellenza femminile: l'Albenga rimonta e batte la Virtus Entella - IVG.it

Albenga. Nella partita valevole per l’ottava giornata del campionato di Eccellenza femminile, disputata in anticipo sabato 22 maggio con inizio alle ore 11 sul campo amico dell’Anninale Riva, l’Albenga di mister Maurizio Carle muove la classifica incamerando tre punti, con una bella vittoria per 2 a 1 ai danni della Virtus Entella.

La prima frazione di gioco si chiude con il vantaggio della squadra ospite per 0-1, grazie alla rete messa a segno da Rainusso al 22°.

Il secondo tempo è di marca ingauna; al 33° arriva il pareggio con Lanzetti e al 48°, in pieno recupero, Isoleri firma il vantaggio. Risultato di 2 a 1 che l’Albenga mantiene fino al termine della partita.

Appuntamento a domenica 30 maggio per la nona ed ultima giornata della prima fase. Le ragazze ingaune saranno ospiti della Sampdoria allo stadio “Federico Mario Boero” di Genova Molassana, con inizio della partita fissato alle ore 16.

Di seguito le formazioni.

Albenga: 1 Tonietta, 2 Gerini, 3 Isoleri, 4 Maiello, 5 Tacchi, 6 Cicero (42′ pt 15 Andreis), 7 Vicinanza (12′ st 19 Casciano), 8 Shklyarska, 9 Massone (1′ st 16 Lanzetti), 10 Giusto, 11 Razzaio (22′ st 14 Bonciolini). A disposizione: 12 Costa, 13 Beviacqua, 17 De Leo, 18 Masetta. All. Maurizio Carle.

Virtus Entella: 1 Cassinelli, 2 Turani (31′ st 15 Muzio), 3 Carrara (16′ st 16 Righetti), 4 Rainusso, 5 Bertani, 6 Vettorello, 7 Aicardi, 8 Pezzi (10′ st 17 Basso), 9 Delucchi, 10 Manganaro (20′ st 14 Bernero), 11 Lemeglio (40′ st 13 Velez). All. Livio Ghisi.

Arbitro: Luca Magaglio (Imperia).