Eccellenza femminile: colpo in trasferta del Vado, vittorioso sull'Entella - IVG.it

Vado Ligure. Importante successo per le rossoblù vadesi, vittoriose per 4-2 sul campo della Virtus Entella in occasione della settima giornata di campionato.

Partenza sprint per le ragazze condotte da Nadia Galliano che, in avvio di gara, trovano il doppio vantaggio: le marcature portano le firme di Ghidetti al 9° e di Bonifacino all’11°. La compagine chiavarese, tuttavia, non si dà per vinta e, tra il 28° e il 41°, ristabilisce la parità: 2-2.

Ma le emozioni non finiscono qui: al 45°, infatti, le vadesi tornano subito in vantaggio con una segnatura di Simeoni.

Poi, la ripresa si apre nuovamente all’insegna dei colori rossoblù: al 15° Levratto trova la via del gol e fissa il punteggio sul definitivo 4-2.

La formazione del Vado: Viglietti, Papa, De Luca, Araldo, Raineri (3° s.t. Francese), Ymeri, Simeoni (37° s.t. Parodi), Ghidetti, Pesce, Bonifacino (1° s.t. Danese), Levratto. A disposizione: Minazzo, Spotorno, Bernat. All. Nadia Galliano.

Il Vado, con un bilancio di quattro vittorie, un pareggio ed una sconfitta, è terzo in classifica dietro a Pavia Academy e Genoa “B”; quest’ultimo però non può competere per la promozione.