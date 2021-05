Due giovani pianisti savonesi vincono il primo premio al concorso Nazionale "Scuole in Musica" di Verona - IVG.it

Savona. Sofia Demelas e Sebastiano De Franchi vincono come duo pianistico il primo premio nella sezione “Formazioni dal duo al sestetto e pianoforte a 4 mani” nella quinta Edizione del Concorso Nazionale Scuole in Musica, riservato agli studenti delle scuole primarie e secondarie italiane.

Il duo Demelas e De Franchi si è presentato con un impegnativo medley di brani di A.Tansman Radio Italie-Radio Etats Unis-Radio Espagne- Radio Hongrie – Radio Angleterre, ottenendo un ottimo 97/100. Entrambi i tredicenni frequentano la 3° Sez.A della Scuola Media Guidobono di Savona ad indirizzo Musicale e sono allievi della Professoressa Elena Sancio.

Successo anche come solista per De Franchi, che vince anche il primo premio con 95/100 nella sezione “solisti di tutti gli strumenti di classe terza media” proponendo la Tarantella in D minore di Prokofiev.

Il concorso, organizzato dall’Associazione Culturale Talent Music School con il patrocinio dell’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Verona, ha visto una adesione di oltre tremila partecipanti e i due savonesi hanno primeggiato nelle loro categorie su oltre duecentocinquanta iscritti. Il concorso, come si legge nel bando di “Scuole in Musica”, si pone l’obiettivo di promuovere e incentivare l’attività musicale giovanile.