"Doniamo la spesa": dal Lions Club Albenga Host un aiuto ai cittadini meno abbienti - IVG.it

Albenga. Nella giornata di ieri è avvenuta la consegna della spesa acquistata da Lions Club Albenga Host destinata al Tavolo dell’Emergenza. La spesa donata verrà distribuita ai cittadini meno abbienti di Albenga, segnalati dai servizi sociali.

“Voglio ringraziare i Lions Albenga, e il suo Presidente Dario Zunino, che da sempre supportano l’Ente andando ad integrare le misure di sostegno alla povertà e ai bisogni emergenti” dichiara l’assessore alle Politiche Sociali Marta Gaia.

“È per noi sempre motivo di orgoglio supportare il Comune nell’aiuto ai cittadini di Albenga – aggiunge il presidente del Lions Club, Dario Zunino – già apprezzata l’anno scorso, abbiamo voluto ripetere l’iniziativa ‘Doniamo la spesa’ finanziata dal Distretto Lions e dal Club stesso, grazie a cui, a questa donazione, ne seguirà un’altra ancora, facilitate entrambe dal generoso trattamento riservatoci dai titolari del supermercato Pam di Viale Martiri, la famiglia Ferraro”.

Si ricorda che presso la Pam di Viale Martiri della Libertà è possibile acquistare card da 5 o da 10 euro da destinare all’acquisto di alimenti per i cittadini bisognosi. L’attività di consegna è avvenuta grazie al supporto dei volontari del Tavolo dell’Emergenza.

“La rete del volontariato e delle donazioni è fondamentale in un periodo di pandemia e conseguente crisi socio-economica – concludono i consiglieri Raiko Radiuk e Martina Isoleri – Ringraziamo il Tavolo dell’Emergenza sempre attivo e disponibile, una realtà ormai fondamentale per l’ente e per i cittadini”.