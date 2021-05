Domani riapre La Suerte per il relax in spiaggia, da venerdì il ristorante su prenotazione - IVG.it

Laigueglia. Ci siamo. Come annunciato nei giorni scorsi da IVG, domani riapre La Suerte, mitico locale notturno di Laigueglia. Ovviamente non come discoteca (settore che protesta per essere l’unico a non avere una data per la ripartenza), ma come ristorante, cocktail bar e spiaggia, e sempre ovviamente rispettando tutte le regole per la prevenzione del Covid.

Ma, come abbiamo sottolineato nel precedente servizio, panorama e amici saranno finalmente quelli di sempre.

Si comincia domani, giovedì 20 maggio, con il “relax in the beach”, come informano gli avvisi del locale (in spiaggia dalle 9 del mattino) e si prosegue da venerdì 21 con il ristorante aperto a pranzo e cena su prenotazione.

Il racconto della riapertura è ovviamente affidato al patron Angelo Pisella: “Al primo piano ci sarà il cocktail bar a bordo piscina, più in basso lungo le terrazze il ristorante. Ma è solo l’inizio, vedremo piano piano come si evolverà la situazione e anche che cosa ci riserverà il meteo”.

Chi volesse saperne di più può telefonare ai numeri 0182 699136, 342 0030881 e 331 7542233.