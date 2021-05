Domani il ministro Garavaglia nel savonese, Grande Liguria: "Che veda la nostra viabilità disastrata" - IVG.it

Liguria. “Ricordate la ministra dei trasporti quando circa un anno fa venne in Liguria, proprio durante il momento peggiore della viabilità oso’ dire che le code erano frutto di narrazioni sbagliate esagerate. Abbiamo saputo che domani verrà un altro ministro in visita in Liguria, si tratta del ministro del turismo Garavaglia: speriamo che si renda conto della viabilità disastrata che abbiamo in Liguria e in particolare in provincia di Savona”.

L’auspicio è della sezione provinciale savonese di Grande Liguria, che con queste parole dà il suo benvenuto al ministro Massimo Garavaglia atteso oggi pomeriggio a Genova, domattina alle 9.30 a Loano e per il resto della giornata nell’imperiese. “Garavaglia si renda conto che tra la viabilità e il coprifuoco, il comparto del turismo davvero è in forte sofferenza -recita la nota – auspichiamo da parte sua un impegno serio e importante per risolvere entrambi i problemi”.

“La Liguria vive di turismo – ricorda il partito – per cui soprattutto le infrastrutture sono importanti; una buona viabilità per davvero è un fattore determinante. Il governo Draghi, con quasi tutti i partiti che ne fanno parte, ha un senso se per davvero risolve i tanti, troppi problemi che in questi anni non sono mai stati affrontati dai tanti governi che si sono via via succeduti.