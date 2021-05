Dl Semplificazioni bis, sblocco per l'Aurelia bis tra Savona-Albissola - IVG.it

Savona. “Usciamo dalla riunione di maggioranza sulle opere da inserire nel Dl Semplificazioni bis molto soddisfatti: le opere previste faranno compiere al sistema infrastrutturale italiano un nuovo, importante passo in avanti”.

Lo dichiara Raffaella Paita, presidente della commissione Trasporti della Camera.

“Grazie all’impegno di Teresa Bellanova di Italia Viva – continua – e al lavoro svolto con il ministro Giovannini, con il Dl Semplificazioni bis verranno realizzate 40 nuove opere infrastrutturali per un valore complessivo di 13 miliardi: 18 opere stradali, 15 ferroviarie, 2 di trasporto rapido di massa e 5 caserme”.

“Viene poi inserito – aggiunge – un corposissimo pacchetto volto ad affrontare i problemi di viabilità che affliggono la Liguria, con lo sblocco dell’Aurelia bis, che rappresenterà anche un’alternativa indispensabile rispetto alla travagliata autostrada: lo sblocco della variante per l’Aurelia sarà anche funzionale all’hub portuale di Savona”

“La rete di trasporto ligure – conclude Paita – potrà contare sui collegamenti ferroviari con Piemonte e Lombardia, come la Milano-Genova-Rogoredo-Pavia e la Tortona-Voghera”.

Per quanto riguarda l’Aurelia bis in ballo il completamento del lotto 1 della variante Aurelia Savona – Albisola, lavori al momento fermi a circa l’80%: rispetto al nuovo bando che era stato annunciato proprio per gli inizi di giugno, ora sul tavolo possibili modifiche, con una migliore viabilità per i mezzi pesanti all’uscita di Miramare e collegamenti più efficaci per servire il casello autostradale di Albisola. L’obiettivo è quello di definire un nuovo tracciato che dovrebbe proseguire fino a Vado e servire la stessa portualità di Savona-Vado.

Un nuovo iter che dovrà vedere il coordinamento tra Regione, Provincia e Comuni interessati (Savona, Albisola Superiore, Albissola Mare, Vado e Quiliano), a cui si aggiunge, grazie al DPSS (Documento di pianificazione strategica di sistema), l’Autorità Portuale.

Con una sola clausola: tempi certi e brevi.