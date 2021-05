Dego e Piana Crixia in lutto per la morte del parroco Don Natalino Polegato - IVG.it

Dego. Lutto nelle comunità di Dego e Piana Crixia per la perdita del loro amato parroco, don Natalino Polegato. Classe 1948, era la guida spirituale dei deghesi dal 1981 e dal 2004 anche del paese limitrofo, ma lo ricordano anche a Giusvalla dove aveva retto la Parrocchia per alcuni anni.

Benvoluto dagli studenti che lo hanno avuto come insegnante di religione, era una persona generosa e sempre pronta ad ascoltare, così come lo ricordano i fedeli, anche in veste di reggente dell’asilo parrocchiale.

Nel 2013 era stato ricevuto da Papa Francesco dopo un rapporto epistolare in cui Don Natalino aveva illustrato i legami del Santo Padre con Piana Crixia, che diede i natali a nonna Rosa.

I funerali si svolgeranno a Dego giovedì mattina alle 10.30 nella “sua” chiesa di Sant’Ambrogio.