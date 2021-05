Danza in carrozzina, Coppa del Mondo a Genova con una folta rappresentanza ligure - IVG.it

Genova. Si svolgerà a Genova, da venerdì 4 a domenica 6 giugno, presso il Tower Hotel dell’aeroporto di Genova, la tappa di Coppa del Mondo di danza in carrozzina, valevole per le qualificazioni al campionato mondiale IPC che quest’anno, dopo la pausa dovuta alla pandemia da Coronavirus, si svolgerà in Corea del Sud, ad Ulsan, dal 26 al 28 novembre.

I colori italiani, ma soprattutto liguri, verranno difesi da Enrico Gazzola in coppia con Corinna Parodi Brondo, in nuova formazione per la WorldDance Liguria di Genova e Attimo Danza di Loano; Chiara Bruzzese in coppia con Antony Oggero per i colori di Semplicemente Danza di Savona, Chiara Alberti e Simone Malatino di Amo Bailar di Genova.

Inoltre, per la prima volta in Italia, ci sarà una dimostrazione fuori gara, di bambini su power wheelchair, ovvero carrozzina elettronica e sempre per Semplicemente Danza si esibiranno: Ginevra Accoto in coppia con Samuele Parodi, e il quartetto composto da Gaia e Lara Patorniti, Noemi Sole e Viola Giura.

L’intera manifestazione, che vede la presenza dei campioni del mondo russi ed ucraini, più gli atleti di Polonia, Brasile, Italia, Kazakistan, ed altre nazioni che stanno inviando le liste dei loro partecipanti, verrà trasmessa in streaming per tutti gli appassionati di danza in carrozzina.

World Dance Liguria, organizzatrice con Regione Liguria, Comune di Genova, CIP, FIDS, IPC, è felice ad aver avuto il benestare da IPC per questa manifestazione che vede il ritorno in pista “dal vivo” degli atleti di danza in carrozzina.

La locandina dell’evento