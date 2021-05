Danni maltempo, il Governo sblocca 110 milioni per la Liguria - IVG.it

Liguria. Il Consiglio dei ministri ha integrato con circa 200 milioni di euro, gli stanziamenti di fondi relativi ai danni causati dal maltempo di fine 2019 e 2020. Di questi, poco più di 35 milioni saranno distribuiti tra alcune regioni, tra cui la Liguria, per gli interventi a seguito delle calamità di ottobre e novembre 2019.

Oltre 110 milioni saranno invece divisi tra i Comuni di Albenga, Casarza Ligure, Maissana, Varese Ligure, della provincia di Imperia e di altri del Piemonte per l’emergenza di ottobre 2020.

Nella notte del 2-3 ottobre, quasi sette mesi, un nubifragio aveva lasciato l’entroterra di Sestri Levante in balia del fango e della devastazione, mentre ancora più drammatica era la situazione in Ventimiglia e in Val Roja, colpite da una vera e propria alluvione. Lo scorso 22 ottobre il Consiglio dei ministri aveva deliberato lo stato d’emergenza solo per il Ponente, erogando solo 7 milioni per la provincia di Imperia.

“Un altro cambio di passo con la Lega al Governo. Ringraziamo i nostri parlamentari liguri per l’impegno a favore del territorio. Il Consiglio dei ministri ha infatti integrato, con circa 200 milioni di euro, gli stanziamenti di fondi relativi ai danni causati dal maltempo di fine 2019 e 2020″ hanno dichiarato il capogruppo Stefano Mai, il vice capogruppo Sandro Garibaldi e il consigliere regionale Mabel Riolfo (Lega).

“Col Governo Conte II, a fronte di 50 milioni di euro per le sole somme urgenze, sul nostro territorio ne erano arrivati appena sette” concludono.