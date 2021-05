Dalla Regione via libera allo "scuttling", l'affondamento navale controllato: "Possibilità turistica e di valorizzazione ambientale" - IVG.it

Regione. Con 18 voti a favore (maggioranza) e 9 contrari (minoranza) è stato approvato l’ordine del giorno 216, presentato da Alessandro Bozzano (Cambiamo con Toti presidente) e sottoscritto dai colleghi del gruppo che impegna la giunta ad attivarsi presso il Governo affinché venga esaminata la possibilità di inserire la normazione dello “scuttling” nel novero della legislazione dello Stato.

Nel documento si rileva che l’affondamento programmato dei mezzi dismessi della Marina, cioè lo scuttling, è un’opportunità in termini di valorizzazione storico culturale delle navi mentre attualmente questi sono considerati rifiuti. Sarebbe opportuno che il legislatore – si legge nel testo – legittimasse questa pratica attraverso proposte e progetti e finanziasse l’affondamento programmato dei mezzi dismessi della Marina, intravedendo una possibile opportunità di valorizzazione storico culturale del naviglio dismesso.

“Sono molto soddisfatto che il consiglio regionale della Liguria, almeno per la sua maggioranza, abbia compreso l’importanza di portare all’attenzione del Governo la necessità di normare a livello nazionale tale pratica, per dare la possibilità anche al nostro Paese di dimostrarsi all’avanguardia, sempre nel rispetto ambientale ma guardando allo sviluppo – spiega Bozzano – Anche questa volta la minoranza non ha perso l’occasione per dimostrarsi contraria a tutto, a prescindere, senza andare a fondo delle cose, senza approfondire, parlando senza conoscere l’argomento e limitandosi a strumentalizzarlo a proprio favore. Lo ripeto ancora una volta: questa pratica consente di affondare il naviglio dismesso della Marina Militare, in maniera volontaria e pilotata ma solo dopo le dovute manovre di bonifica, al fine di effettuare una valorizzazione ambientale in zone che necessitano di un ripopolamento floro-faunistico, portando anche risvolti positivi dal punto di vista turistico”.

“Con l’approvazione di questo atto, condiviso da tutto il gruppo regionale di Cambiamo, abbiamo ottenuto l’impegno del nostro presidente Giovanni Toti e della Giunta per attivarsi presso il Governo e arrivare così anche nel nostro Paese al riconoscimento formale e legale dello “scuttling”, con una normazione che valuti vincoli e limitazioni a tutela del nostro mare, mentre prenda in considerazione le condizioni per procedere con l’affondamento. Ciò aprirà nuove possibilità per il nostro territorio, rappresentando una fonte di reddito importante per chi avrà le competenze e la capacità di investire. L’affondamento programmato consente infatti di valorizzare il naviglio in termini storici e culturali e, insieme, può fungere da attrazione turistica sui territori per le specialità sportive considerate, diventando elemento di esercitazione da parte dei corpi generici e speciali, quali Capitanerie di Porto, Comsubin, Carabinieri subacquei. Si creerebbero cioè luoghi idonei all’immersione e al conseguente conferimento dei brevetti specifici, favorendo la nascita di nuove aziende del settore, rappresentando quindi un potenziale volano per l’economia del mare che non possiamo assolutamente permetterci di tralasciare”.

L’assessore alle infrastrutture Giacomo Giampedrone ha espresso parere favorevole sul documento e ha ricordato che la pratica è già stata adottata in altri Paesi. L’assessore ha assicurato il sostegno della giunta, a livello governativo, per arrivare ad una legislazione in materia.

Selena Candia (Lista Ferruccio Sansa presidente) ha annunciato il voto contrario del gruppo rilevando che alcuni materiali, soprattutto nelle navi militari, vanno rimossi per motivi di sicurezza e questo comporterebbe, peraltro, notevoli costi.

“La pratica scuttling è nata in Giappone quando le navi erano di legno e quindi di materiali biodegradabili. Ora le navi devono essere trattate prima di un eventuale inabissamento perché ricche di materiali dannosi per l’ambiente come vernici, componenti elettriche, batterie e amianto. Se, per affondare le navi è necessario trattarle, a questo punto è più conveniente recuperare i materiali, seguendo l’economia circolare, e rimetterli in circolo come materia prime seconde. Per questo nessun paese europeo ha adottato la pratica dello scuttling”.

Candia ha portato alcune alternative alla pratica proposta dalla maggioranza: “Se l’obiettivo è favorire il turismo e la fauna dei nostri mari allora “ci sono proposte interessanti come quella di un docente dell’università di Genova che a Loano ha fatto testare dei ‘giardini a moduli subacquei’ allo scopo di aiutare la fauna marina. Oppure, si può anche immaginare un contest per artisti che prenda la nostra costa e che favorisca un itinerario museale marino. Alcuni ragazzi liguri hanno proposto durante l’Oceathon 2020 di realizzare delle audioguide per lo snorkeling, per esempio”.

“Interessante incentivare turismo subacqueo legato al mare, ma con mezzi e idee che rispettino l’ambiente e che siano davvero portatrici di benefici benefici per il turismo, la fauna marina, creando lavoro partendo dalle idee proposte dai giovani nella nostra regione”.

Roberto Arboscello (Pd-Articolo Uno) ha manifestato forti perplessità sul documento e sulla compatibilità dello scuttling con la tutela ambientale non escludendo, però, un approfondimento sul tema nella competente commissione. Enrico Ioculano (Pd-Articolo Uno), condividendo le perplessità di Candia, ha proposto a Bozzano di rinviare nella competente commissione l’ordine del giorno per rivedere, in particolare, l’impegnativa. La proposta è stata respinta. Davide Natale (Pd-Articolo Uno) ha ribadito la contrarietà del gruppo all’ordine del giorno perché non conterrebbe una logica per valorizzare i beni ambientali sottomarini.

Angelo Vaccarezza (Cambiamo con Toti presidente) ha espresso parere favorevole spiegando che alcuni relitti sono diventati luogo di ripascimento della fauna ittica e ha citato il caso di una nave affondata al largo di Loano. Il consigliere, infine, ha rilevato la necessità di una legge nazionale per regolamentare la materia.

Sergio Rossetti (Pd-Articolo Uno) ha replicato a Vaccarezza annunciando voto contrario all’ordine del giorno. La valorizzazione del territorio e dell’ecosistema, secondo il consigliere, non avviene con l’affondamento di navi ormai inutilizzabili. Ferruccio Sansa (Lista Ferruccio Sansa Presidente) ha rilevato che nei relitti ci possono essere sostanze tossiche nocive per la fauna sottomarina.

Lilli Lauro (Cambiamo con Toti Presidente) ha ribadito il voto favorevole al documento e ha ricordato che l’ordine del giorno chiede di regolamentare la materia in modo da esercitare controlli sui relitti affinché possano portare benefici a pesca e turismo. Sauro Manucci (FdI) ha sottolineato che lo scuttling prevede l’affondamento mirato delle navi in modo da creare vere e proprie barriere sommerse a tutela dell’ambiente marino, e ha citato il contrasto della pesca con reti a strascico, e per il ripopolamento ittico. Manucci ha annunciato voto favorevole.

Claudio Muzio (FI-Liguria Popolare) ha condiviso quanto dichiarato da Manucci rilevando la funzione strategica delle barriere artificiali, create anche dalle imbarcazioni affondate, che impediscono il prelievo ittico con le reti a strascico. Stefano Mai (Lega Liguria-Salvini) ha invitato l’assemblea a votare rapidamente a favore dell’ordine del giorno di Bozzano e, rispetto ad alcuni interventi precedenti, ha sottolineato che la pesca a strascico ormai è una disciplina molto ridotta e ben regolamentata.

Fabio Tosi (Mov5Stelle) ha annunciato il voto contrario all’ordine del giorno rilevando che sarebbe stato meglio un approfondimento nella competente commissione consiliare.