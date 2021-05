Da Ventimiglia a Trieste, passando per Varazze: il Giro d'Italia a nuoto di Salvatore Cimmino - IVG.it

Varazze. Nella mattinata di sabato 22 maggio Salvatore Cimmino era a Varazze, nella spiaggia libera di fronte alla Villa Cilea, da dove alle ore 9,30 è partito per affrontare la seconda tappa (Varazze-Voltri) del “Giro d’Italia a Nuoto – da Ventimiglia a Trieste“, organizzato “per sensibilizzare tutti sui diritti delle persone con disabilità“, nell’ambito del progetto “a Nuoto nei Mari del Globo – per un mondo senza barriere e senza frontiere”, in questo 2021 ancora bisognoso di incoraggiamenti per uscire dalla crisi soffocante della pandemia.

In una società chiusa sempre più in sé stessa e dove i valori si contano sulle dita, spiccano per fortuna personaggi che portano un po’ di luce e di ottimismo. È il caso emblematico di Salvatore Cimmino, napoletano “verace” di Torre Annunziata, il quale, privato della gamba destra a soli 15 anni per una terribile malattia, dopo innumerevoli problemi fisiologici e dietro consiglio medico curante, all’età di 41 anni comincia a nuotare. Non si è più fermato!

Prima del fatidico tuffo in un mare, in una mattinata ventosa e con mare agitato, Salvatore Cimmino, un grande esempio di virile coraggiosità, è stato circondato dalla simpatia spontanea e cavalleresca di un nutrito numero di cittadini (anche per proteggerlo, durante la sua meditata preparazione, dal freddo vento di questa strana primavera) fra cui il vicesindaco Luigi Pierfederici, Giuseppe e Piero Spotorno di Televarazze (hanno curato la ripresa televisiva per la locale emittente), i rappresentanti della locale Sezione della LNI (sostiene il progetto a livello nazionale), dell’Associazione Pesca Sportiva Dilettantistica, del Museo del Mare, del Gruppo Artisti Varazzesi, dell’Ufficio Locale della Guardia Costiera e delle Associazioni d’Arma: Marinai, Alpini e Bersaglieri.

Un esempio questa autentica impresa di un coraggio competitivo con sé stesso, voluto per sensibilizzare il Mondo intero sui problemi che affliggono non solo chi ha subito gravi amputazioni, ma tutti i diversamente abili, che ci richiamano ad un corale appoggio nel sostenere l’eliminazione delle barriere naturali e psicologiche che li affliggono.

Con un potente e sincronizzato stile natatorio Salvatore ha salutato Varazze, fra gli applausi di tutti le persone ammirate e commosse presenti sul lungomare varazzino, che hanno raccolto il suo messaggio di cercata solidarietà per un mondo fraternamente migliore in cui spicca il suo motto “La disabilità risiede nella società e non nella persona“.

Nel 2007 compie il suo primo “Giro d’Italia a Nuoto” in 10 tappe ognuna di 15/17 km circa, da Genova a Trieste per ricordare alla gente il problema delle barriere architettoniche, diventa atleta del Circolo Canottieri Aniene e, per attirare l’attenzione sui problemi del mondo della disabilità, inizia il suo “sciopero nuotando”, è sostenuto dalla Fondazione Roma Solidale. Le sue performance continuano con “il Giro d’Europa a Nuoto” nel 2009, il tour “a Nuoto nei Mari del Globo”, una nuova sfida per conquistare i mari dell’intero pianeta.

Ne parleranno ancora a lungo di questo epocale “Giro d’Italia a Nuoto”, che toccherà praticamente tutta la penisola, con arrivo finale il 9 ottobre a Trieste (piazza Unità d’Italia), luogo simbolo di un popolo che oggi più che mai, comprende la necessità e il dovere di sentirsi veramente fraternamente unito.

Alcuni momenti della giornata

La locandina