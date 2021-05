Da lunedì al via Move Week 2021, settimana del movimento e dello sport per tutti - IVG.it

Ci siamo quasi: dal 31 maggio al 6 giugno in oltre 60 città italiane si svolgeranno gli eventi della Move Week, che dal 2012 colora di arancione la primavera dello sportpertutti in Europa e nel mondo. Lo scorso anno la manifestazione è stata annullata a causa della pandemia ma quest’anno Move Week saluta la ripresa delle attività sportive nei vari Paesi europei.

La mobilitazione è lanciata dall’Isca-International sport and culture association e nasce per promuovere stili di vita attivi tra i cittadini di tutte le età. Quest’anno Move Week si lega alla neonata European Mile, che invita a riappropriarsi del proprio movimento correndo, camminando, pedalando per almeno 1 miglio (1,6 km), da soli o in gruppo. Come ogni anno l’Uisp coordina tutte le iniziative italiane

I numeri di questa edizione confermano la voglia di tornare a fare attività fisica e motoria: 365 eventi (di cui 131 in Italia) in programma per Move Week e 322 eventi per European Mile. Move Week si apre ufficialmente il 31 maggio, ma in questa settimana c’è già stato qualche prologo: Napoli, Messina, Rovigo, Rosolini (Siracusa), Villabartolomea (Verona) hanno già iniziato a colorarsi di arancione, con eventi all’aria aperta, in città o in montagna, che hanno coinvolto adulti e adolescenti. European Mile è iniziata ad aprile, anche se la data centrale è il 5 giugno, e in Italia sono state già percorse 4.969 miglia. Le città che hanno camminato di più? Roma e Torino in Italia, mentre in testa alla classifica mondiale troviamo, per ora, Novo Mesto in Slovenia. Tutti gli eventi sono organizzati per svolgersi nel pieno rispetto delle norme di contenimento del contagio: infatti, a differenza delle scorse edizioni, la maggior parte delle città hanno organizzato iniziative all’aperto, prediligendo anche per Move Week la corsa, la camminata e la bicicletta, mettendo in campo flessibilità e creatività, all’insegna della contaminazione tra sport differenti.

“Con grande entusiasmo ci stiamo apprestando a dare il via alla Move Week – dice Tiziano Pesce, presidente nazionale Uisp – dopo un’edizione 2020 solo virtuale. L’appuntamento europeo, promosso da Isca per incentivare stili di vita attivi, torna quest’anno nel momento in cui, seppure con gradualità, stanno ripartendo le attività sportive e il bisogno dei cittadini di rimettersi letteralmente in movimento si fa sentire sempre più forte. Un’occasione anche per rilanciare quanto ci sia necessità di un concreto riconoscimento dello sport sociale e per tutti quale politica pubblica, strumento importante capace di contribuire alla diffusione di un modello di ripresa sostenibile, equo e solidale, con la salute dei cittadini al centro”.

Sia Move Week, sia European Mile rientrano sotto l’egida di NowWeMove, nata 9 anni fa per contribuire alla diminuzione del tasso di sedentarietà dei cittadini europei, ed oggi più che mai attuale, dopo un anno in cui la necessità di movimento è stata inversamente proporzionale alla possibilità di praticarlo. “Negli ultimi mesi è mancato il diritto umano al movimento – afferma Mogens Kirkeby, presidente di Isca – e la domanda adesso è: lo riavremo indietro? Come e quando? Chi ce lo restituirà? Esiste ancora questo diritto, in termini di accessibilità alle strutture, agli spazi, alle attività, o è perso per sempre in seguito all’intrusione di questo “piccolo” invasore chiamato Covid-19?”. L’attività fisica è al momento al nono posto nelle priorità dell’agenda politica europea, evidenzia Kirkeby, che identifica 5 fattori di rischio: scarsa accessibilità, infrastrutture carenti, paura (psicologica e politica), risorse economiche, mancanza di sostegno istituzionale. Infine, il presidente dell’Isca sottolinea la necessità, da parte del movimento dello sport per tutti, di mettere in campo tutta la propria creatività per riappropriarsi del “diritto umano al movimento”.