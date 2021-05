"Covidioti infami": brutta sorpresa per i volontari della Croce Rossa di Toirano - IVG.it

Toirano. “Ecco a voi il capolavoro del giorno: covidioti infami su finestrino impolverato. Sono questi i momenti in cui è necessario ricordare che noi operatori sanitari e umanitari non siamo un bersaglio“. È questo l’amaro sfogo comparso questa mattina sulla pagina facebook della Croce Rossa di Toirano.

La scritta, apparsa in mattinata su un mezzo di servizio del Croce Rossa toiranese, ha spiazzato e amareggiato i militi: “Sicuramente un bel modo per iniziare la settimana dedicata alla nostra festa, l’8 maggio” si legge nel post.

“Invitiamo chi ha fatto questo gesto a scriverci via mail o telefonarci, così da poterne parlare di persona e capire (perché davvero non ne troviamo il senso) con il dialogo cosa c’è di efficace e produttivo in questa frase” hanno concluso i volontari.

Duro anche il commento del presidente del comitato, Ottaviano Durante: “Certo che essere definiti infami quando ci sbattiamo ogni giorno per essere vicini a chi ha bisogno e attuare ogni giorno la nostra missione umanitaria provoca un tremendo fastidio ma ci fa sentire in pace con le nostre coscienze“.