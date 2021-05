Covid, tra due settimana via alle vaccinazioni sui posti di lavoro: disponibili 5000 dosi a settimana - IVG.it

Liguria. Dopo la prima manifestazione di interesse pubblicata da Alisa in attuazione delle indicazioni del ministero della Salute, in Liguria sono 24 le domande presentate dalle aziende per le vaccinazioni nei luoghi di lavoro.

Delle domande totali 13 riguardano il secondo lotto (che comprende solo il territorio di Asl 3), 3 il primo lotto (Asl 1 e Asl 2), 8 il terzo lotto (Asl 4 e Asl 5).

La partenza delle vaccinazioni è prevista tra due settimane. “Da un’analisi preliminare dovremmo riuscire ad accontentare tutte le aziende che risulteranno idonee, i requisiti sono molto semplici”, spiega Filippo Ansaldi, responsabile della prevenzione di Alisa. Le aziende non potranno usufruire degli hub per le vaccinazioni dei cittadini ma dovranno organizzarsi con propri spazi e personale, anche in convenzione con la sanità privata.

Successivamente alla prima scadenza del 27 maggio, la valutazione delle proposte avverrà ogni 15 giorni. Le domande pervenute saranno valutate entro il 12 e il 27 di ogni mese.

Nel corso delle prime settimane saranno a disposizione 5mila dosi a settimana così ripartite: 1.578 dosi nei territori di Asl 1 e Asl 2, 2.244 dosi nel territorio di Asl 3, 1.176 dosi nei territori di Asl 4 e Asl 5. I quantitativi potrebbero essere modificati in relazione alla disponibilità dei vaccini.