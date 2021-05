Covid, Toti: "Per gli esami di Stato insegnanti tutti vaccinati" - IVG.it

Liguria. Liste di riserva per la vaccinazione del personale scolastico e richiami vaccinali per le Commissioni degli esami di Stato: due punti all’esame del Consiglio regionale.

Luca Garibaldi (Pd-Articolo Uno) ha presentato un’interrogazione, sottoscritta da tutto il gruppo, in cui ha chiesto alla giunta di prevedere, nella formulazione delle liste di riserva di soggetti disponibili alla vaccinazione nell’arco della medesima giornata, ovviamente dopo le categorie considerate prioritarie, una specifica sezione destinata agli operatori scolastici al fine di recuperare, in parte, i ritardi nella somministrazione accumulati dalla Regione in questi mesi.

Il presidente della giunta con delega alla sanità Giovanni Toti ha risposto: “Attualmente le liste di riserva sono gestite dalle Asl e, prioritariamente, sono inseriti i soggetti conviventi o “caregiver” degli ultravulnerabili e disabili gravi”.

“Le liste di riserva saranno ulteriormente implementate in conformità con le direttive nazionali”.

Toti ha aggiunto: “Gli insegnanti sono in corso di prenotazione e di vaccinazione in queste ore. Ritengo che per i giorni degli esami di maturità, gli insegnanti nel complesso saranno vaccinati quindi, la capacità vaccinale dovrebbe essere più che sufficiente, al di là delle liste”.

Gianni Pastorino (Linea Condivisa) ha invece presentato un’interrogazione in cui ha chiesto alla giunta se ha predisposto misure adeguate, in merito alla campagna vaccinale del personale scolastico interessato dalle composizioni delle commissioni per gli esami di Stato del primo e del secondo ciclo dell’anno scolastico 2020/2021, per non sovrapporre le date dell’esecuzione delle prove con quelle di somministrazione delle dosi vaccinali per il personale.

Il presidente della giunta con delega alla sanità Giovanni Toti ha spiegato che la vaccinazione prosegue secondo il piano previsto a livello nazionale dal commissario all’emergenza Figliuolo che non distingue fra gli insegnanti le diverse attribuzioni.