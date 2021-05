Covid, è arrivata anche a Stella la "stanza degli abbracci". Croce Rossa: "Sarà a disposizione di chi la richiede" - IVG.it

Stella. “È stato pesante per gli ospiti della nostra struttura incontrare i propri parenti solo tramite lo schermo di un cellulare o di un tablet”. È proprio per colmare la mancanza di un contatto fisico diretto che si è protratta da ormai un anno e mezzo che la Croce Rossa di Stella ha deciso di dare una svolta alla realtà della struttura Anffas di Stella Santa Giustina donando una vera e propria “stanza degli abbracci”.

L’installazione, che si potrebbe dire delle “emozioni” proprio per la sua capacità di far risentire il “calore” di un abbraccio tra una madre e un figlio, un nonno e un nipote, così, dopo aver raggiunto il ponente (Albenga), ora è disponibile anche nel levante savonese, ristabilendo un contatto umano tra ospiti delle strutture sanitarie e famigliari.

“In questi ultimi mesi abbiamo spesso sentito parlare di espressioni come ‘Uniti ma distanti’: la forza di un abbraccio è la cosa più bella che ci sia – commenta il presidente della Croce Rossa stellese, Giancarlo Pedrazzi -. E’ per questo che abbiamo deciso di realizzare questa iniziativa per il sociale. La nostra Croce non è infatti solo soccorso, ma anche sociale e in questo modo cerchiamo di dare l’opportunità alle persone di avvicinarsi, in sicurezza”.

La particolarità di questa struttura gonfiabile è che non sarà solo messa a disposizione per l’Anffas di Stella Santa Giustina, ma di tutte quelle realtà assistenziali che ne faranno richiesta sul territorio circostante.

Un ringraziamento per la donazione non può che provenire da Massimo Della Luna di Anffas Genova, che si occupa della struttura stellese per soggetti fragili che sarà la prima a utilizzare questa stanza degli abbracci.

L’iniziativa, oltre grazie alla Croce Rossa di Stella, si è concretizzata con il supporto economico di molte attività commerciali del territorio come Centro Gomme Varazze, Materiali edili Salvo Giacomo & C., Cheli srl, Bar tabacchi Cipresso, Grafica Dife, Edilbeltrame, Tabacchi Franzone, Caffé Stella, Farmacia Stella, Macelleria Alfredo, Teglia Market, Fracchia, Alimentari Da Rita, Costruzioni Vezzoso, Agenzia Cinquestelle, Fratello Bolla e Panificio-Pasticceria Visca.