Covid, sono 135 i nuovi contagi in Liguria: 35 nel savonese - IVG.it

Liguria. Sono 135 i nuovi positivi al coronavirus in Liguria su 2.236 tamponi molecolari e 1.276 test antigenici rapidi. Sono le cifre del bollettino quotidiano emesso dalla Regione. Gli ospedalizzati sono in leggero aumento (4 in più da ieri) mentre si registrano 6 decessi, fortunatamente nessuno nel savonese.

La maggior parte dei nuovi contagi è in provincia di Genova (84), seguita da Savona (35), Imperia (9) e La Spezia (7). In tutto sono 540 in Liguria i ricoverati (4 più di ieri), di cui 60 in terapia intensiva (1 meno di ieri). In isolamento domiciliare 4.827 persone (234 in meno di ieri), in sorveglianza attiva 5.758 soggetti. Il bilancio delle vittime sale a 4.200. I guariti in tutto sono 90.282, ovvero 242 più di ieri.

I vaccini somministrati sono il 90%, cioè 635.894 dosi su 760.880 consegnati. In Liguria 205.877 persone hanno completato il ciclo con Pfizer o Moderna, 35 con AstraZeneca.

IN PROVINCIA DI SAVONA – I residenti positivi in provincia di Savona sono in tutto 942. Le persone ricoverate in ospedale sono 95, ovvero 1 più di ieri. Restano 9 quelle in terapia intensiva. I soggetti in sorveglianza attiva sono in tutto 1.350.

Dal 27 dicembre 2020 ad oggi in Asl2 sono state somministrate 87.631 dosi di vaccini Pfizer e Moderna, delle quali 886 nelle ultime 24 ore. Le persone a cui è già stata somministrata la seconda dose sono 35.051. Per quanto riguarda il vaccino Astrazeneca e Johnson & Johnson, invece, dal 27 dicembre 2020 ad oggi sono state somministrate 15.167 dosi. Nelle ultime 24 ore non sono state somministrate altre 116 dosi. Hanno ricevuto la seconda dose 7 persone.