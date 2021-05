Covid, solo 7 nuovi casi nel savonese: ancora in calo i ricoveri - IVG.it

Liguria. Sono 70 i nuovi positivi al coronavirus su 3.380 tamponi molecolari e 2.567 test rapidi antigenici secondo il bollettino della Regione. Continua la discesa degli ospedalizzati che sono 18 meno di ieri e 248 in tutta la Liguria. Si registrano ancora 4 decessi.

In provincia di Savona si registrano 7 nuovi contagi, nell’Imperiese 6, nel Savonese 7, nello Spezzino 13, nel Genovese 42.

I positivi attuali sono 3.325, cioè 86 in meno con 152 nuovi guariti. La maggior parte sono concentrati in provincia di Genova (1.784). In sorveglianza attiva 2.752 soggetti.

Per quanto riguarda i vaccini, sono state somministrate 845.694 dosi su 892.570 consegnate, il 95%. Ad oggi risultano completamente immunizzate 290.178 persone con vaccini Pfizer o Moderna e 6.190 con AstraZeneca o Johnson & Johnson.

IN PROVINCIA DI SAVONA – I residenti positivi in provincia di Savona sono in tutto 471. Le persone ricoverate in ospedale scendono a 41 (-1). Sale di un’unità il numero delle persone in terapia intensiva: 6. I soggetti in sorveglianza attiva sono in tutto 349.

Dal 27 dicembre 2020 ad oggi in Asl2 sono state somministrate 117.328 dosi di vaccini Pfizer e Moderna, delle quali 2.118 nelle ultime 24 ore. Le persone a cui è già stata somministrata la seconda dose sono 49.814. Per quanto riguarda il vaccino Astrazeneca e Johnson & Johnson, invece, dal 27 dicembre 2020 ad oggi sono state somministrate 23.110 dosi. Nelle ultime 24 ore ne sono state somministrate 575 dosi. Hanno ricevuto la seconda dose 370 persone.