Covid, scendono i contagi in tutta la Liguria: +12 nel savonese, ma è mancato un uomo di 66 anni - IVG.it

Liguria. Sono 66 i nuovi positivi al coronavirus in Liguria a fronte di 2.081 tamponi molecolari e 1.312 test rapidi antigenici. A renderlo noto l’ultimo bollettino della Regione. Lieve aumento per il numero di ospedalizzati, oggi 439 (+3 rispetto a ieri) di cui 52 in terapia intensiva. Nel complesso si registrano 2 deceduti.

La maggior parte dei casi si registra a Genova con 40 nuovi contagi, seguono Savona (12) e La Spezia e Imperia (7). Complessivamente i positivi totali scendono a 4.622 (183 in meno di ieri), mentre i nuovi guariti salgono a 247.

In isolamento domiciliare si trovano 3.489 persone (-153 rispetto a ieri). In sorveglianza attiva 4.571 soggetti. Il bilancio delle vittime sale a 4.245 da inizio emergenza.

Per quanto riguarda i vaccini sono state somministrate 715.401 dosi su 772.800 consegnate, cioè il 93%. In Liguria sono 251.722 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale con Pfizer o Moderna, 929 con AstraZeneca o Johnson & Johnson.

IN PROVINCIA DI SAVONA – I residenti positivi in provincia di Savona sono in tutto 768 (30 in meno rispetto a ieri). Le persone ricoverate in ospedale salgono leggermente, di 5 unità, per un totale di 73 pazienti. In terapia intensiva sono 7 le persone ricoverate (una meno di ieri). I soggetti in sorveglianza attiva sono in tutto 1.121. Nel bollettino odierno si registra un decesso nel savonese: si tratta di un uomo di 66 anni, mancato l’8 maggio all’ospedale di Albenga.

Dal 27 dicembre 2020 ad oggi in Asl2 sono state somministrate 97.452 dosi di vaccini Pfizer e Moderna, delle quali 962 nelle ultime 24 ore. Le persone a cui è già stata somministrata la seconda dose sono 42.154. Per quanto riguarda il vaccino Astrazeneca e Johnson & Johnson, invece, dal 27 dicembre 2020 ad oggi sono state somministrate 17.139 dosi. Nelle ultime 24 ore sono state somministrate altre 10 dosi. Hanno ricevuto la seconda dose 8 persone.