Covid nel savonese: scendono ancora gli ospedalizzati (-5), nessun decesso registrato - IVG.it

Liguria. Sono 152 i nuovi positivi al coronavirus in Liguria su 4.067 tamponi molecolari e 1.640 test rapidi antigenici secondo l’ultimo bollettino della Regione. Continuano a calare gli ospedalizzati, oggi 436 (rispetto a ieri 7 in meno) di cui 52 in terapia intensiva, e si registrano 2 deceduti.

La maggior parte dei nuovi casi si registra a La Spezia con 48 nuovi contagi, seguono Genova e Savona (35) e Imperia (23). Complessivamente i positivi totali scendono a 4.805 (83 in meno) con 233 nuovi guariti.

In isolamento domiciliare ci sono 3.642 persone (rispetto a ieri, 97 in più). In sorveglianza attiva 4.711 soggetti. Il bilancio delle vittime sale a 4.243 da inizio emergenza.

Per quanto riguarda i vaccini sono state somministrate 707.084 dosi su 763.700 consegnate, cioè il 93%. In Liguria sono 247.333 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale con Pfizer o Moderna, 595 con AstraZeneca o Johnson & Johnson.

IN PROVINCIA DI SAVONA – I residenti positivi in provincia di Savona sono in tutto 798 (15 in meno rispetto a ieri). Le persone ricoverate in ospedale scendono a 68: ovvero 5 in meno di ieri. I pazienti in terapia intensiva restano 8. I soggetti in sorveglianza attiva sono in tutto 1.175. Non si registrano decessi savonesi nel bollettino odierno.

Dal 27 dicembre 2020 ad oggi in Asl2 sono state somministrate 96.497 dosi di vaccini Pfizer e Moderna, delle quali 418 nelle ultime 24 ore. Le persone a cui è già stata somministrata la seconda dose sono 41.400. Per quanto riguarda il vaccino Astrazeneca e Johnson & Johnson, invece, dal 27 dicembre 2020 ad oggi sono state somministrate 17.129 dosi. Nelle ultime 24 ore sono state somministrate altre 20 dosi. Hanno ricevuto la seconda dose 8 persone.