Covid, nel savonese 22 nuovi positivi: un decesso - IVG.it

Liguria. Sono 133 i nuovi positivi al Coronavirus in Liguria su 3.407 tamponi molecolari e 2.706 test rapidi antigenici. Sono i dati del bollettino della Regione. Prosegue la discesa degli ospedalizzati (oggi 469 in Liguria, 27 meno di ieri) con 9 decessi registrati.

I nuovi contagi sono principalmente in provincia di Genova (63), seguono Imperia e La Spezia con 24 nuovi casi e Savona (22).

In isolamento domiciliare 237 pazienti in meno (3.812 in totale) mentre il bilancio delle vittime sale a 4.236. In sorveglianza attiva 4.969 soggetti. I guariti raggiungono invece soglia 91.441, con 230 nuove guarigioni.

I vaccini somministrati sono il 91%, cioè 692.662 dosi su 763.700. Con Pfizer e Moderna hanno concluso il ciclo vaccinale 238.662 persone, con AstraZeneca e Johnson & Johnson 348.

IN PROVINCIA DI SAVONA – I residenti positivi in provincia di Savona sono in tutto 817 (valore stabile rispetto a ieri). Le persone ricoverate in ospedale scendono a 78: sono 4 in meno di ieri. I pazienti in terapia intensiva sono 7, ovvero uno in meno di ieri. I soggetti in sorveglianza attiva sono in tutto 1.107. Secondo il bollettino sanitario di oggi è mancata una persona all’ospedale San Paolo di Savona, si tratta di un uomo di 76 anni, deceduto ieri.

Dal 27 dicembre 2020 ad oggi in Asl2 sono state somministrate 94.852 dosi di vaccini Pfizer e Moderna, delle quali 1.640 nelle ultime 24 ore. Le persone a cui è già stata somministrata la seconda dose sono 40.205. Per quanto riguarda il vaccino Astrazeneca e Johnson & Johnson, invece, dal 27 dicembre 2020 ad oggi sono state somministrate 16.950 dosi. Nelle ultime 24 ore sono state somministrate altre 300 dosi. Hanno ricevuto la seconda dose 8 persone.