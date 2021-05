Covid, ipotesi "zona bianca rafforzata" con coprifuoco a mezzanotte e controllo della movida. Toti: "Basta iniziative fuori luogo" - IVG.it

Liguria. Coprifuoco da mezzanotte in poi e misure di controllo per la movida, come la consumazione obbligatoria al tavolo o al banco per evitare assembramenti. È l’ipotesi di zona bianca “rafforzata” che alcune Regioni stanno iniziando ad avanzare temendo “l’effetto Sardegna”, cioè un rimbalzo dei contagi dopo il sostanziale “liberi tutti” dato dalla rimozione di pressoché tutte le restrizioni.

Ipotesi contro la quale si scaglia però il governatore ligure Giovanni Toti che per il 7 giugno, data che dovrebbe segnare l’ingresso della Liguria in zona bianca dato l’attuale trend epidemiologico, aveva già organizzato celebrazioni di piazza con uno show di luci in tutte e quattro le province.

“Spero che la si smetta con queste iniziative francamente fuori luogo – tuona Toti a margine della presentazione della campagna di promozione turistica ReStart a Palazzo Ducale – I numeri del covid-19 dicono che sta scendendo sta scendendo assai più rapidamente, anche di quello che i nostri più ottimisti scienziati pensavano”.

“C’è una campagna vaccinale che sta marciando a pieno ritmo quasi ovunque nel paese – ha aggiunto Toti – Il Covid non tornerà, semplicemente perché ogni giorno che passa vacciniamo migliaia e migliaia di persone che sono immunizzati da questa malattia: pensare ad una nuova ondata come è stata quella di ottobre scorso non potrà accadere perché o abbiamo sbagliato tutto sui vaccini, cosa che non credo dai numeri, oppure la campagna vaccinale ci metterà al sicuro”.

“Ora la priorità è far tornare a vivere questo paese anche psicologicamente togliendo questa cappa. Non possiamo continuare a tenere il paese prima schiavo del Covid perché c’era una necessità, poi schiavo della paura del Covid perché a qualcuno piace l’etica e l’estetica dell’emergenza da cui non vuole uscire”, conclude Toti.