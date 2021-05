Covid, in Liguria 219 nuovi casi: ricoveri in calo - IVG.it

Liguria. È di 219 il bilancio dei nuovi positivi al coronavirus in Liguria su 4.400 tamponi molecolari ai quali si aggiungono altri 2.472 tamponi antigenici rapidi. Sono le cifre del bollettino quotidiano emesso dalla Regione. Gli ospedalizzati sono in continuo calo (13 in meno da ieri) mentre si registrano 6 decessi.

La maggior parte dei nuovi contagi è in provincia di Genova (103), seguita da Savona (42), Imperia (37) e La Spezia (34). A Genova c’è anche la maggior parte dei casi totali, 2.947 su 5.578, in calo rispetto a ieri (51 in meno) con 264 nuovi guariti.

In tutto sono 522 in Liguria i ricoverati, di cui 63 in terapia intensiva (2 meno di ieri). Il San Martino scende sotto quota 90 (oggi 88, cioè 7 in meno), al Galliera sono 61, al Villa Scassi 87, a Sestri Levante 35. In isolamento domiciliare 5011 persone (75 in piu di ieri), in sorveglianza attiva 5.966 soggetti. Il bilancio delle vittime sale a 4.189.

I vaccini somministrati sono il 96%, cioè 621.890 dosi su 649.680 consegnati. In Liguria 196.028 persone hanno completato il ciclo con Pfizer o Moderna, 35 con AstraZeneca.

IN PROVINCIA DI SAVONA – I residenti positivi in provincia di Savona sono in tutto 965, ovvero 9 in menodi ieri. Le persone ricoverate in ospedale sono in tutto 90, 5 meno di ieri. Restano 10 quelle in terapia intensiva. I soggetti in sorveglianza attiva sono in tutto 1.155. Il 30 aprile all’ospedale San Paolo di Savona è deceduta una donna di 83 anni.

Dal 27 dicembre 2020 ad oggi in Asl2 sono state somministrate 86.582 dosi di vaccini Pfizer e Moderna, delle quali 1.549 nelle ultime 24 ore. Le persone a cui è già stata somministrata la seconda dose sono 34.279. Per quanto riguarda il vaccino Astrazeneca e Johnson & Johnson, invece, dal 27 dicembre 2020 ad oggi sono state somministrate 15.052 dosi. Nelle ultime 24 ore ne sono state somministrate 250 dosi. Hanno ricevuto la seconda dose 7 persone.