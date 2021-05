Covid, Garibaldi (Pd): "Vaccinare i lavoratori del settore turistico entro giugno" - IVG.it

Liguria. “È necessario partire al più presto con le vaccinazioni sui luoghi di lavoro anche in Liguria e, proprio in questo contesto, è prioritario che possano accedere alla somministrazione i lavoratori del comparto turistico regionale. Anche in vista della partenza vera e propria della stagione, chiediamo alla Giunta di attivarsi per dare la possibilità ai lavoratori del settore di vaccinarsi”.

E’ questa la richiesta di Luca Garibaldi, capogruppo del Partico Democratico – Articolo Uno in consiglio regionale, in merito alla necessità di mettere in sicurezza i lavoratori del settore.

“Si tratta – sottolinea – di una platea dai numeri contenuti, molti di loro sono già vaccinati per ragioni anagrafiche. Includerli nella somministrazione prima ancora di dare l’accesso alle vaccinazioni ai turisti in arrivo in Liguria permetterebbe in tempi brevi, entro giugno, di proteggere un’intera categoria e riaprire al turismo in sicurezza“.

“Il punto si farà domani – conclude Garibaldi – ma abbiamo inoltre chiesto al presidente Toti di aggiornare sulla situazione vaccini per la fascia degli over 60 e dei pazienti fragili o che necessitano di somministrazioni al domicilio, per quantificare i numeri di chi è rimasto indietro e poi partire con obiettivi più chiari quando si darà il via ai vaccini sui luoghi di lavoro”.