Covid, possibile estensione del "green pass" per i vaccinati - IVG.it

Liguria. Il green pass per chi si è vaccinato contro il coronavirus, necessario per viaggiare tra regioni di colore diverso e in prospettiva per andare all’estero, potrebbe essere esteso a nove mesi di durata anziché sei. A dirlo oggi il presidente della Liguria Giovanni Toti.

“È un’indicazione europea, così mi ha spiegato il ministro Speranza, a cui ho sollecitato, dopo un confronto con il presidente dell’ordine dei medici Bonsignore una proroga dello stesso”, ha detto Toti.

“Il ministro Speranza aveva incontrato nello stesso giorno l’ordine nazionale dei medici a cui aveva già assicurato che verrà prorogato di almeno 3 mesi nei prossimi provvedimenti di legge, perché altrimenti ci troveremmo a veder scadere i titoli di viaggio delle persone vaccinate a gennaio e febbraio a luglio e agosto, che credo sia poco praticabile”, ha aggiunto il governatore.

Attualmente vale sei mesi il certificato di chi si è vaccinato e di chi è guarito dal Covid, mentre quello di un tampone negativo vale 48 ore.