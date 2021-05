Covid, Ciangherotti (FI): "Risultati vaccinazioni eccellenti, ora dobbiamo eliminare il coprifuoco" - IVG.it

Albenga. “Le vaccinazioni stanno accelerando la corsa. Il governatore Giovanni Toti sta ogni giorno lavorando per raggiungere risultati eccellenti nella nostra riviera. Sempre più over 60 sono stati vaccinati almeno con una dose”.

A dirlo è il consigliere provinciale di Savona Eraldo Ciangherotti che prosegue: “Come già annunciato dal commissario straordinario per l’emergenza Covid-19 Francesco Paolo Figluolo, da domani, lunedì 10 maggio, in tutta Italia i cittadini che hanno compiuto 50 anni potranno prenotare il vaccino anti-Covid. I posti letto occupati da malati in ospedale stanno diminuendo progressivamente insieme anche ai decessi. Dobbiamo tutti mantenere alta la guardia nel rispetto delle misure di prevenzione (sempre l’uso della mascherina in luogo pubblico a contatto con altre persone e mai assembramenti)”.

“Anche se non è ancora scontato che l’avanzamento del numero di vaccinazioni sia inversamente proporzionale alla diffusione del virus a causa delle varianti, adesso dobbiamo eliminare il coprifuoco per consentire a chi gestisce attività di bar e ristoranti di poter lavorare su più turni per accogliere più clienti e dobbiamo permettere, a chi non ha possibilità di avere dehor ed è obbligato a lavorare al chiuso, di utilizzare le sale interne con regole rigorose e con altrettanto rigoroso controlli, perché non si vive di solo asporto e questa realtà dei fatti le Istituzioni devono capirla” aggiunge Ciangherotti.

Poi conclude: “Riapriamo i centri commerciali al sabato e alla domenica, altrimenti continueremo a colpire inesorabilmente una categoria economica che offre posti di lavoro per favorire esclusivamente le vendite online. Se cominciamo a stare meglio, adesso non possiamo più rimandare”.