Covid, Alassio aiuta le famiglie in difficoltà economica con una raccolta solidale - IVG.it

Alassio. Protezione civile, servizi sociali e il supermercato Carrefour uniti per aiutare le famiglie in difficoltà attraverso la distribuzione di generi di prima necessità a quanti versano in gravi condizioni economiche.

“L’emergenza sanitaria e la normativa per il contenimento del contagio, se è vero che oggi muovono verso una timida riapertura, è anche vero che hanno lasciato strascichi pesanti nella quotidianità di tante famiglie” commenta Franca Giannotta, assessore alla Protezione Civile e ai Servizi Sociali.

Un’iniziativa che si ripete dopo aver già aiutato molte famiglie.”Ancora una volta il primo ringraziamento va alla catena di supermercati Carrefour che si è resa nuovamente disponibile a questa raccolta solidale. Stiamo lavorando in stretta collaborazione con Protezione Civile e Servizi Sociali e stiamo studiando ulteriori iniziative per le prossime settimane, ma nel frattempo la distribuzione di questi giorni vuole essere un modo per dare l’opportunità a molte famiglie di tirare un piccolo sospiro di sollievo” conclude Giannotta .