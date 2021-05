Covid, a Genova ipotesi festa test in discoteca per monitorare i contagi nei locali - IVG.it

Genova. Organizzare una serata in discoteca per verificare la sicurezza degli eventi di massa e l’eventuale diffusione del Covid tra i suoi partecipanti. Questo è l’obiettivo di Silb Liguria, che in queste ore è in trattativa con Regione Liguria per definire i dettagli di questo esperimento che potrebbe rilanciare la stagione dei locali da ballo a Genova e in tutta la regione.

Il sindacato italiano dei locali da ballo ha messo a punto un’ipotesi di protocollo per gestire i flussi dei partecipanti e per controllare poi gli esiti del test: si tratterebbe di far accedere all’evento persone vaccinate, magari dotate del nascituro “Green Pass”, o verificate come negative attraverso un tampone, per poi ricontrollarle dopo la festa.

“L’idea è quella di fare un tampone a tutti i partecipanti entro otto giorni dall’evento per capire se nella festa ci sono stati eventuali casi di contagio – spiega Ettore Bocciardo presidente provinciale di Silb Ascom – ne stiamo parlando con Regione Liguria, sperando che arrivi il semaforo verde per poter organizzare il test già nelle prossime settimane”.

L’esperimento, che è stato già replicato in altre città europee, sarà fatto entro fine mese anche a Milano, come annunciato dal sindaco Sala nelle scorse ore. Per il settore, un eventuale esito positivo varrebbe la stagione e probabilmente la sopravvivenza di molti locali. “Purtroppo quando si parla di locali da ballo si pensa solo alle discoteche e ai giovani – spiega Bocciardo – ma non dobbiamo dimenticarci che in realtà le sale dedicate sono di diverse tipologie e coinvolgono milioni di italiani di tutte le età. Il poter aprire solo i locali all’aperto è una disparità molto importante e che rischia di mettere in seria difficoltà molte realtà”.

Eh sì, perchè questa lunga crisi sanitaria con le sue conseguenti restrizioni rischia di lasciare per strada molte attività, anche storiche. “Avremo sicuramente delle chiusure importanti – sottolinea Bocciardo – che arriveranno nei prossimi mesi”. Questo test, di cui al momento non sono ancora stati definiti i dettagli, potrebbe essere l’estremo tentativo di salvare uno di più importanti settori della nostra economia dell’intrattenimento.