Covid, 14 nuovi casi nel savonese: calano ancora i ricoveri - IVG.it

Liguria. Sono 82 i nuovi casi di contagio da coronavirus registrati dall’odierno bollettino Alisa/Regione per il ministero della Salute. Il dato è riferito a 4260 tamponi molecolari effettuati. Il numero dei tamponi antigenici registrati oggi è pari a 2271. Tuttavia, Alisa precisa che 44 dei tamponi molecolari sul totale si riferiscono al mese di marzo e sono stati inviati solo ora da un laboratorio privato. La lieve crescita dell’incidenza in provincia di Genova, fanno sapere da Alisa, non influirà sulla valutazione ministeriale della Liguria nel prossimo report.

Dei nuovi casi positivi, 54 riguardano la provincia di Genova (52 in Asl 3 e 2 in Asl 4), 4 ad Imperia, 14 nel savonese e 5 nello spezzino. I casi riconducibili a non residenti in Liguria sono 5.

Solo un decesso registrato dal bollettino di oggi : si tratta di un paziente di 89 anni ricoverato presso l’ospedale villa Scassi.

I guariti sono 155, sia quelli con tampone che lo certifica sia coloro che hanno avuto gli ultimi sintomi oltre 21 giorni fa. Al momento in Liguria ci sono dunque 2788 casi “attivi” di Covid, di cui 1543 in provincia di Genova e 389 in provincia di Savona.

Il totale degli ospedalizzati è di 150 pazienti, 13 meno di ieri. Le terapie intensive occupate sono 33, al di sotto della soglia critica secondo il ministero della Salute, ovvero il 30% del totale.

I soggetti in isolamento domiciliare, ovvero in quarantena, asintomatici o con sintomi tali da non richiedere il ricovero, sono 1064, 42 in meno rispetto al bollettino ieri. Le persone in sorveglianza attiva in Liguria sono 1516.

Sul fronte delle vaccinazioni, nelle ultime 24 ore – riportano i dati di Alisa aggiornati alle 16 – sono state somministrate 6.225 dosi di Pfizer e Moderna e 3.459 di Astrazeneca-Johnson. Ad aver ricevuto l’intero ciclo vaccinale (due dosi) sono 320.356 cittadini in Liguria. La percentuale delle dosi somministrate sul totale di quelle consegnate è dell’96%

IN PROVINCIA DI SAVONA – I residenti positivi in provincia di Savona sono in tutto 389. Le persone ricoverate in ospedale sono in tutto 30 e cioè 2 meno di ieri. Sono 6 quelle in terapia intensiva. I soggetti in sorveglianza attiva sono in tutto 167.

Dal 27 dicembre 2020 ad oggi in Asl2 sono state somministrate 128.739 dosi di vaccini Pfizer e Moderna, delle quali 902 nelle ultime 24 ore. Le persone a cui è già stata somministrata la seconda dose sono 52.580. Per quanto riguarda il vaccino Astrazeneca e Johnson & Johnson, invece, dal 27 dicembre 2020 ad oggi sono state somministrate 28.344 dosi. Nelle ultime 24 ore ne sono state somministrate 204 dosi. Hanno ricevuto la seconda dose 2.159 persone.