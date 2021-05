Costa Smeralda, passeggero positivo al Covid - IVG.it

Savona. A bordo di Costa Smeralda, la nave da crociera partita da Savona l’1 maggio, approdata ieri mattina al porto di Cagliari, è stata riscontrata la positività di un passeggero al Covid-19. Ciò è stato possibile grazie al controllo effettuato a metà crociera secondo quanto previsto dai protocolli della compagnia del fumaiolo giallo, controllo che si aggiunge al tampone previsto prima dell’imbarco. E’ quanto riportato da Ansa.

Il Costa Safety Protocol, sviluppato dalla compagnia insieme a esperti scientifici e alle autorità italiane, ha funzionato. Tra le misure previste ci sono infatti: la riduzione del numero di ospiti; test con tampone per tutti gli ospiti prima dell’imbarco e a metà crociera; test con tampone per l’equipaggio prima dell’imbarco e regolarmente durante il periodo di permanenza a bordo; controllo della temperatura ogni volta che si scende e si rientra in nave e ogni volta che si accede ai ristoranti; visita delle destinazioni solo con escursioni protette; distanziamento fisico a bordo e nei terminal; nuove modalità di fruizione dei servizi di bordo; potenziamento della sanificazione e dei servizi medici; utilizzo della mascherina protettiva quando necessario.

E’ subito scattato il tracciamento dei contatti previsto dal protocollo di Costa e non sono emersi altri positivi. L’unico risultato contagiato dal Covid, insieme ai suoi tre contatti stretti, i compagni di viaggio, sebbene siano risultati comunque negativi, sbarcheranno nel porto di Civitavecchia. Per gli altri passeggeri, più di oltre 1600, la vacanza proseguirà. A Cagliari sono saliti altri 98 passeggeri per iniziare il loro viaggio, nessuno invece è sbarcato.