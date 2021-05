Cosseria, sospetto Covid per un dipendente: chiuso in via precauzionale il palazzo comunale - IVG.it

Cosseria. Chiuso in via precauzionale il palazzo comunale di Cosseria. A far scattare il provvedimento un sospetto positivo al Covid-19, si tratta di un impiegato che ieri ha manifestato alcuni sintomi riconducibili al virus.

Il municipio è stato quindi chiuso e i dipendenti comunali messi in isolamento, compreso il sindaco Roberto Molinaro.

“Questa mattina ho sentito l’impiegato, ora sta bene, sono passati tutti i sintomi. In ogni caso a breve si sottoporrà a tampone antigenico – spiega il primo cittadino – la speranza è che si tratti solo di una congestione passeggera, altrimenti sarebbe davvero difficile gestire tutto con il comune chiuso”.

Aggiornamento in corso