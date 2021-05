Corso combinato Uefa B e Uefa A: terminata nelle aule di Coverciano l'ottava settimana di lezione - IVG.it

Un altro step lungo il percorso della loro formazione da allenatori è stato compiuto: gli allievi del corso UEFA B/A hanno terminato a Coverciano la loro ottava settimana di lezione e adesso non rimane che un’ultima parte delle complessive 210 ore di programma didattico.

Inaugurato lo scorso 17 dicembre, il corso UEFA B/A – che, come stabilito dalla Coaching Convention della UEFA, è riservato a “calciatori professionisti di lunga esperienza” – ha vissuto una prima parte in via telematica, per via dell’emergenza sanitaria, mentre nelle ultime settimane gli allievi hanno potuto seguire le lezioni in presenza nelle aule del Centro Tecnico Federale di Coverciano.

Al termine del corso gli allievi dovranno sostenere gli esami finali per ottenere la qualifica da allenatore UEFA A. Con questa abilitazione potranno guidare tutte le formazioni giovanili (comprese le Primavera), tutte le squadre femminili (incluse quelle partecipanti alla Serie A Timvision) e le prime squadre maschili fino alla Serie C; potranno inoltre essere tesserati come allenatori in seconda sia in Serie B che in Serie A maschile.

Tra i corsisti sono molti i nomi noti del calcio italiano e internazionale, a cominciare dall’assistente nello staff del Ct Mancini, Daniele De Rossi. Con lui, un altro campione del mondo del 2006, Alessandro Del Piero. E poi ancora: l’ex attaccante azzurro Christian Vieri; i vicecampioni europei del 2012, Ignazio Abate, Federico Balzaretti e Riccardo Montolivo, e altre vecchie conoscenze del nostro massimo campionato come Alessandro Matri, Giampaolo Pazzini e David Pizarro.

Di seguito, l’elenco completo dei gli allievi ammessi a seguire le lezioni: Ignazio Abate, Federico Balzaretti, Gianluca Curci, Alessandro Del Piero, Daniele De Rossi, Daniele Gastaldello, Massimo Maccarone, Alessandro Matri, Riccardo Montolivo, Marcelo Otero, Giampaolo Pazzini, David Pizarro, Stefano Torrisi, Christian Vieri.