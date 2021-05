Corsa campestre e ginnastica ritmica, gli eventi CSI hanno animato Cairo e Quiliano - IVG.it

Quiliano. Domenica ricca di eventi per il CSI Savona-Albenga. Nella provincia di Savona si sono infatti svolte due manifestazioni, una delle quali di duplice valenza.

A Quiliano si è tenuta la fase di qualificazione ligure ai campionati nazionali CSI di ginnastica ritmica. A Cairo Montenotte è andata in scena la fase di qualificazione ligure al campionato nazionale CSI di corsa campestre, oltre alla gara provinciale giovanile di corsa campestre.

A Quiliano, presso il palazzetto dello sport, in pedana 106 ginnaste di società provenienti da tutte le province liguri che si sono esibite sotto l’occhio attento della giuria guidata da Daniela Balestra.

Allo stadio Brin, a Cairo Montenotte, hanno gareggiato oltre un centinaio di atleti ed atlete appartenenti a società savonesi ed imperiesi, dalla categoria Veterani alla categoria Ragazzi. A seguire gli Esordienti e Cuccioli sono finalmente tornati a correre e divertirsi.

Le gare si sono tenute nel rispetto dei protocolli e delle normative Covid, con grande impegno delle società e del Comitato stesso. “Sono stati tempi duri – dice Maurizio Caterina, commissario del Comitato Csi Savona-Albenga – ma con lo spirito che contraddistingue il CSI, non ci facciamo intimorire e sinergicamente con le nostre società stiamo ripartendo con le attività. Il CSI ha come mission quella di avvicinare i giovani allo sport, mai come in questo momento i ragazzi sono tra le fasce più colpite emotivamente dalla pandemia e abbiamo l’obbligo di aiutarli a ritornare a praticare sport e ritrovare una parvenza di normalità”.

“Un sincero ringraziamento per la collaborazione e l’organizzazione delle manifestazioni a Gianmaria Baldi del CSI Liguria, ad Aureliano Pastorelli e lo staff della Polisportiva Quiliano per la ginnastica ritmica ed a Flavio Bertuzzo e lo staff dell’Atletica Cairo per la corsa campestre” conclude.

Una premiazione della gara di ginnastica ritmica