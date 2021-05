Corsa a tappe self time: concluso con successo il trittico in memoria di Fulvio Mannori - IVG.it

Savona. Si è conclusa domenica 23 maggio la corsa a tappe self time intitolata alla memoria del podista savonese Fulvio Mannori.

La terza ed ultima prova si è svolta su un circuito di circa 820 metri da ripetere cinque volte, per un totale di 4,1 chilometri, che si snodava tra il prolungamento a mare e l’attraversamento della fortezza del Priamar a Savona. La formula del trittico di gare prevedeva di correre individualmente e cronometrarsi da soli, comunicando il proprio tempo agli organizzatori.

Buona la partecipazione all’evento: 63 podisti si sono cimentati nell’ultima tappa e, complessivamente, sono stati 86 i runners, o camminatori, che hanno preso parte ad almeno una prova. Di questi, 57 le hanno completate tutte e tre.

Tris di vittorie per Valerio Brignone e Marcella Ferraro, che si sono aggiudicati anche la terza prova, col tempo rispettivamente di 13’48” e 17’19”.

Andrea Ermellino in 14’42” e Giovanni Pesce in 14’52” completano il podio maschile seguiti da Alessandro Aonzo, Mauro Faccio, Leonardo Digilio, Bruno Guadagnini, Gaetano Zaccariello, Flavio Occelli, Claudio Schiappacasse. In ambito femminile, seconda Roberta Anselmo in 17’55”, terza Rosella Perata in 17’58”.

guarda tutte le foto 26



Trittico Memorial Fulvio Mannori: la terza tappa

Clicca qui per consultare la classifica della terza tappa.

La classifica generale del trittico vede Valerio Brignone al primo posto col tempo complessivo di 37’43”; secondo Alessandro Aonzo in 40’41”, terzi Andrea Ermellino in 41’42” e Giovanni Pesce in 41’42”, quinto Mauro Faccio in 41’46”. A seguire, sesto Bruno Guadagnini, settimo Leonardo Digilio, ottavo Gaetano Zaccariello.

Nona, prima tra le donne, Marcella Ferrara con il tempo di 46’55”. Seconda Rosella Perata in 49’20”, terza Roberta Anselmo in 49’33”, quarta Susanna Scaramucci, quinta Rosanna Maria Gastaldi.

Clicca qui per consultare la classifica generale.

Non solo corsa, ma anche beneficienza: in memoria di Fulvio sono stati raccolti 1.350 euro, che sono stati devoluti all’ospedale pediatrico Giannina Gaslini di Genova.