Coprifuoco, Ciangherotti (FI): "Il Pd che insiste per le 23, una parodia di Mussolini" - IVG.it

Albenga. “Il Pd che insiste col coprifuoco alle 23? Una parodia di Mussolini”. A dirlo è il consigliere provinciale e comunale per la città di Albenga, Eraldo Ciangherotti, quando a livello nazionale si attende ancora l’esito delle consultazioni del Governo – previsto alle ore 18 – per lo spostamento (ufficiale) o meno dell’orario del coprifuoco.

Secondo il centrosinistra, infatti, bisogna procedere per fasi, offrendo alle serate solo un’ora in più di libertà, con lo spostamento del coprifuoco alle ore 23; mentre il centrodestra spinge per aprire tutto e subito, chiedendo di eliminare il coprifuoco o, al massimo, spostarlo fino alle 24.

Secondo le prime indiscrezioni, il Governo sembra voler propendere per spostare il coprifuoco alle ore 23, con un’ulteriore slittamento alle ore 24 dal 7 giugno. Gli ultimi dati sui contagi, sulle ospedalizzazioni e sui decessi a livello nazionale, insieme al proseguo della campagna di vaccinazione, infatti, sono piuttosto buoni. In attesa delle decisioni ufficiali, il capogruppo di FI ad Albenga afferma: “Il Partito Democratico che insiste per il coprifuoco alle 23 mi fa pensare ad una parodia di Mussolini in una cartolina in bianco e nero risalente al ventennio! Non sono loro i paladini delle libertà?”.