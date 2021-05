Contributi a fondo perduto per i giovani: il concorso per universitari e laureati under 30 - IVG.it

Ad oggi esistono diverse possibilità per i giovani di realizzare i propri progetti e le proprie idee innovative attraverso i contributi a fondo perduto. Un esempio è il concorso che è stato indetto in collaborazione con diverse aziende italiane, che si propone di sensibilizzare riguardo il tema dello sviluppo sostenibile ed è dedicato a giovani universitari o laureati under 30, che possono partecipare in modo individuale o in gruppi di tre, presentando delle idee e dei progetti.

I progetti presentati devono essere attinenti ai temi del concorso e devono avere un carattere innovativo. I partecipanti devono indicare in che modo la loro idea possa impattare in modo positivo in termini di sostenibilità economica, ambientale e sociale.

I progetti possono essere presentati entro il 25 maggio e i premi messi a disposizione sono di due tipi: premi che consistono in somme di denaro da impiegare in attività di formazione e premi che permettono di ottenere stage retribuiti, borse di studio, collaborazioni con le aziende.

Per sapere come realizzare le proprie idee innovative ed avere la possibilità di fare esperienze formative e ottenere somme di denaro si può compilare il form sul sito www.incentiviitalia.com e si verrà ricontattati dallo staff per una consulenza gratuita.