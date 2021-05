Consumazioni al banco del bar, Toti e i consiglieri di Cambiamo aderiscono alla campagna di Fipe per eliminare il divieto - IVG.it

Regione. Il consigliere regionale di Cambiamo, Alessandro Bozzano, ha deciso (insieme al presidente Giovanni Toti e ai suoi colleghi di gruppo) di aderire alla campagna nazionale lanciata da Fipe per chiedere al governo di eliminare il divieto di consumare al banco all’interno dei bar.

“Il servizio al banco del bar è fondamentale – nota Bozzano – E’ pratico, veloce e sicuro. Togliendolo è stato perso circa il 50% del lavoro per i nostri baristi, una categoria già gravemente in difficoltà”.

“Ho deciso, insieme al presidente Giovanni Toti e ai consiglieri regionali di Cambiamo, di unirmi alla campagna nazionale di Fipe per chiedere al Governo di rivedere il divieto di consumo al banco. Bisogna inoltre considerare che molti bar non hanno spazio esterno e quindi non possono usufruire di dehor, risultando perciò ulteriormente danneggiati da questa restrizione”.

Le affermazioni di Bozzano riprendono in toto quelle pubblicate ieri da Toti sulla sua pagina Facebook: “Il servizio al banco del bar è pratico, veloce e sicuro, toglierlo invece ha fatto perdere il 50% del lavoro ai nostri baristi già in difficoltà. Per questo mi unisco alla campagna nazionale di Fipe che parte da Genova per chiedere al Governo di rivedere il divieto di consumo al banco. Ricordiamo anche che molti bar non hanno il dehors e sono ulteriormente danneggiati. E poi a me piace scambiare in sicurezza quattro chiacchiere mentre bevo il mio caffè”.