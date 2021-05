Commercio in lutto a Savona, stamattina l'ultimo saluto a Franca Cerone: storica titolare di Prini - IVG.it

Savona. E’ mancata a 88 anni Francesca Cerone, detta “Franca”, la titolare del negozio di pelletteria “Prini” di Savona, in via Paleocapa, dove ha lavorato fino a tre anni fa.

Il mondo del commercio della città della Torretta è in lutto per questa perdita che ha colpito tutti. E’ morta nella sua abitazione in via Nizza. I funerali vengono celebrati questa mattina alle 10 nella chiesa San Paolo di corso Tardy e Benech.

Le commesse e i clienti la ricordano sempre elegante, disponibile, gentile e sorridente con chiunque incontrasse sia durante il lavoro, in negozio, che nel tempo libero per le vie cittadine.