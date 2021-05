Coltivatori: "Sì ad azioni selettive, ma foraggiare i cinghiali nei terreni e castagneti è ancora più dannoso" - IVG.it

Osiglia. “Una vera e propria guerra per salvare il nostro territorio, i nostri terreni e castagneti sempre più danneggiati dalle incursioni continue dei cinghiali: gli ungulati stanno ormai devastando anche strade e vie interne di collegamento alle zone rurali e boschive, con gravi conseguenze e pericoli”.

Così coltivatori e produttori di castagne di Osiglia di altre località valbormidesi, i quali, però, questa volta hanno nel mirino l’azione di gruppi di cacciatori che foraggiano i cinghiali per circoscrivere le zone destinate alle battute di caccia. Una tecnica che non aiuta i proprietari dei terreni boschivi, che chiedono ancora una volta aiuto alla Regione per risolvere la questione degli ungulati, senza per questo limitare la caccia.

Quest’anno, secondo il calendario della Regione, il prelievo venatorio del cinghiale sarà consentito dal 4 ottobre al 3 gennaio 2022 fino all’esaurimento dei contingenti di abbattimento stabiliti. Il prelievo degli ungulati in forma selettiva resta autorizzato secondo i piani annuali di abbattimento distinti per sesso e classi d’età.

“Alcuni foraggiano questi animali anche vicino alle case…” affermano.

“Cosa dobbiamo fare noi che viviamo dei nostri prodotti, che curiamo giorno dopo giorno aree boschive?”.

“Si offrono i castagneti ai cinghiali e noi perdiamo gran parte dei raccolti. Alcuni produttori hanno visto l’80% dei loro terreni danneggiati, con grave danno alla produzione”.

“Un piano straordinario di battute di selezione per alleggerire la pressione degli ungulati? Ben vengano, così come ben vengano altre soluzioni: a noi ci servono risposte per continuare ripristinare i nostri boschi: ormai ottobre si avvicina e dopo la crisi dell’emergenza sanitaria e gli sforzi fatti molti di noi, piccoli produttori e coltivatori non possono permettersi altre perdite o scenari di distruzione” concludono.