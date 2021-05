Colonie, mamme gatte e cuccioli soccorsi dai volontari di Accademia Kronos - IVG.it

Albenga/Alassio. Una gatta abbandonata ed i suoi cinque cuccioli sono stati recuperati in un bosco vicino ad Arnasco dai volontari di Accademia Kronos di Albenga e Alassio.

Inoltre, una grossa colonia urbana di circa 50 gatti è stata scoperta dai volontari di Savona in pieno centro città: “La colonia era seguita da un anziana gattara, ormai allo stremo, che ha chiesto il nostro aiuto. Ora ci faremo carico del censimento e prime cure e sterilizzazioni”, spiegano i volontari.

Ancora, una gatta abbandonata con due cuccioli in una spiaggia di Porto Maurizio è stata recuperata dai volontari di Accademia Kronos di Imperia.

“Tutti i cuccioli e mici presi in carico verranno sottoposti, appena svezzati, a sterilizzazione, mentre per gli adulti si provvederà immediatamente. Le tre sezioni coinvolte, come ormai da tempo, collaborano tra di loro nell’interesse esclusivo degli animali, sostenendo in toto le spese sanitarie e di mantenimento, anche grazie all’aiuto di alcuni storici benefattori”.