Cimeli sportivi: tante "stelle" per l'asta dedicata alla Gigi Ghirotti onlus - IVG.it

Settimana speciale per l’asta benefica di Stelle nello Sport a sostegno della Gigi Ghirotti onlus. Insieme ai giocatori di Genoa, Sampdoria, Spezia ed Entella scendono in campo grandi campioni dello sport azzurro.

Un bel gioco di squadra a favore dell’associazione presieduta dal professor Franco Henriquet che da oltre 37 anni assiste a Genova i malati terminali e di sla in Hospice e a domicilio. Questa iniziativa benefica rientra tra le attività di Charity di Stelle nello Sport che dal 2000 a oggi ha raccolto e donato oltre 350 mila euro.

All’indirizzo www.charitystars.com/stellenellosport sono all’asta la maglia azzurra di Federico Chiesa, campione del calcio italiano e figlio d’arte, nato proprio a Genova negli anni in cui il padre Enrico vestiva i colori blucerchiati. Dalla Serie A arrivano anche la maglia dell’Atalanta di Luis Muriel e quella del Napoli autografata da tutti i giocatori. Cimeli azzurri preziosi anche quelli in arrivo dal Cip e dalla Fipav, con in particolare la maglia azzurra dello schiacciatore Filippo Lanza.

Dalle società liguri questa settimana arrivano le maglie ufficiali autografate di Kevin Strootman (Genoa), Keita Baldé Diao (Sampdoria), Riccardo Marchizza (Spezia) e Matteo Mancosu (Virtus Entella).

In questi 16 anni hanno partecipato all’asta di stelle nello sport i più grandi campioni dello sport italiano e internazionale. Da Messi a Cristiano Ronaldo, da Valentino Rossi a Federica Pellegrini, passando per gli sportivi azzurri più forti di ogni epoca. Un team straordinario costruito negli anni dagli organizzatori del progetto che diffonde i valori e la cultura dello sport tra i giovani e, al contempo, promuove ogni anno iniziative ed eventi per sostenere la meritoria attività della Gigi Ghirotti onlus.

Stelle nello Sport può contare sull’importante sostegno di Regione Liguria e Comune di Genova. Tra i partner istituzionali anche Porto Antico Spa e Camera di Commercio di Genova. Il progetto è patrocinato da Coni e Cip Liguria, Ufficio scolastico regionale per la Liguria, Unige, Ussi e Panathlon.

Di seguito i link dei singoli cimeli all’asta.

Maglia Italia Federico Chiesa

https://www.charitystars.com/product/maglia-ufficiale-chiesa-italia-2020-autografata-1

Maglia Napoli

https://www.charitystars.com/product/maglia-ufficiale-napoli-2019-20-autografata-dai-giocatori-2

Maglia Atalanta Muriel

https://www.charitystars.com/product/maglia-ufficiale-muriel-atalanta-2020-21-autografata-1

Cappellino Italia Cip

https://www.charitystars.com/product/cappellino-ufficiale-italia-autografato-da-bebe-vio-it

Maglia Italvolley Lanza

https://www.charitystars.com/product/maglia-ufficiale-lanza-italia-autografata

Maglia Genoa Strootman

https://www.charitystars.com/product/maglia-gara-strootman-genoa-2020-21-autografata

Maglia Sampdoria Keita

https://www.charitystars.com/product/maglia-gara-keita-sampdoria-2020-21-autografata

Maglia Virtus Entella Mancosu

https://www.charitystars.com/product/maglia-gara-mancosu-virtus-entella-2020-21-it