Ceriale, a luglio e agosto torna il campo solare - IVG.it

Ceriale. Sono aperte, fino al prossimo 11 giugno, le iscrizioni per il campo solare del Comune di Ceriale, riservato a minori di età compresa tra i 3 e 11 anni, scuola dell’infanzia e primaria. La base operativa del centro estivo cerialese resta la scuola media di via Magnone, mentre per le attività di balneazione è stata confermata la location della spiaggia antistante la Pineta.

L’amministrazione comunale, Assessorato alle Politiche Sociali, aveva già avviato insieme al soggetto gestore, Progetto Città Cooperativa Sociale di Savona, una riorganizzazione del servizio che le famiglie di Ceriale ormai conoscono e apprezzano da tempo come servizio socio-educativo che risponde alle esigenze di assistenza dei bambini, sotto il profilo ludico e formativo.

Sul sito del Comune di Ceriale è stato pubblicato il bando per l’accesso al servizio del campo estivo, per il periodo di luglio e agosto 2021.

Il bando stabilisce i requisiti soggettivi dei destinatari del servizio centro estivo Campo Solare 2021 e disciplina le procedure, i criteri di accesso, le modalità di accoglimento delle istanze e del versamento della retta di iscrizione.

Il modulo di iscrizione potrà essere scaricato da sito istituzionale del Comune di Ceriale o ritirato in forma cartacea presso gli Uffici Comunali, sito in Piazza Nuova Italia, 1. La domanda dovrà essere consegnata all’Ufficio Protocollo – P.zza Nuova Italia, 1, o trasmessa via pec comuneceriale@postecert.it dal venerdì 21 maggio 2021 al venerdì 11 giugno 2021.

“Il nostro centro estivo è un servizio che offre a bambini e ragazzi occasioni di socializzazione, gioco, movimento, creatività e conoscenza del territorio, e assolve al tempo stesso una funzione sociale, garantendo alle famiglie che lavorano un servizio di assistenza per i propri figli nel periodo di chiusura delle scuole” afferma l’assessore ai servizi sociali Eugenio Maineri.

“Il servizio avrà un’ampia e variegata offerta per i bambini e il successo degli scorsi anni dimostra la qualità del campo solare cerialese” aggiunge ancora l’assessore Maineri.

Il centro estivo si svolge su due turni nelle mensilità di luglio e agosto, dal 5 al 30 luglio e dal 2 al 31 agosto 2021, dal lunedì al venerdì (esclusi i festivi) dalle ore 8.00 alle ore 17.00: “L’orario consente agli operatori di organizzare giochi e attività, oltre a dare ai genitori una piena copertura giornaliera”.

La giunta comunale ha inoltre stabilito i criteri di accesso al centro estivo e le fasce per le agevolazioni e riduzioni dei costi della retta di iscrizione, in base ad attestazione ISEE 2021 – vedi bando.

Naturalmente saranno adottate le linee guida stabilite dall’ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza per lo svolgimento dei centri estivi, che riguardano gli spostamenti e le possibili gite, i pasti, l’uso di mascherine e igiene, il distanziamento, oltre ad un referente Covid presente nella gestione del campo solare.

“Sarà un campo solare di divertimento e gioco, così come di attività socio-educative nell’estate dell’auspicata ripartenza, nel pieno rispetto dei protocolli e delle attuali disposizioni sanitarie anti Covid: la professionalità degli operatori garantirà massima assistenza e supporto ai bambini in ogni fase del centro estivo, con una ricca programmazione di iniziative” conclude l’assessore Maineri.