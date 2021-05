Centro Danza Savona vincitore al concorso coreografico di Collegno - IVG.it

Savona. Il Centro Danza Savona Asd diretto da Alessandra Schirripa è tornato vittorioso dal concorso coreografico Collegno Danza 2021.

Dopo una lunga assenza dalle manifestazioni in teatro, sabato 22 maggio si sono esibiti i solisti di Danza Classica e Contemporanea, domenica 23 maggio i gruppi e la piattaforma coreografica. Il concorso si è svolto presso la Lavanderia a Vapore, la casa della danza in Piemonte.

Il Centro Danza Savona ha presentato sei coreografie ad una giuria di prestigio fra cui Paola Vismara, danzatrice e docente della Scuola di Ballo dell’Accademia del Teatro alla Scala.

I risultati ottenuti dai giovani savonesi sono stati i seguenti:

Primo Premio Solista Classico Juniores con “Tchaikovsky variation”

interprete Sara Giubergia, adattamento Marta Tassinari.

Primo Premio Gruppo Classico Juniores (categoria dai 14 ai 17 anni)

“Valzer brillante” Coreografia di Ekaterina Desnitskaia

interpreti: Marta Amedeo, Margherita Battaglia, Sara Giubergia, Alessia Incorvaia, Sofia Pastorino. Coreografia Ekaterina Desnitskaia

Secondo Premio Solista Classico Children “Paquita”

interprete Alessia Incorvaia adattamento Ekaterina Desnitskaia

Secondo Premio Solista Classico Junior con “Esmeralda”

interprete Sara Giubergia a cura di Ekaterina Desnitskaia

Alle prime esperienze nella Danza Contemporanea i giovanissimi allievi hanno vinto:

Terzo Premio Solisti Contemporaneo Junior “Piove”

interprete Sara Giubergia, Coreografie Alessandra Schirripa

Secondo Premio Gruppi Contemporaneo Juniores “Di grazia e natura”

interpreti: Marta Amedeo, Margherita Battaglia, Giacomo Cerro, Sara Giubergia, Alessia Incorvaia, Sofia Pastorino.

“I ragazzi sono finalmente tornati in teatro a comunicare l’arte della danza ed esibirsi per una platea molto attenta – dice Alessandra Schirripa -. I nostri giovani allievi hanno potuto, negli stessi giorni, studiare con maestri come Frederic Olivieri, Paola Vismara, Alessio Barbarossa, Christian Fara, Carl Portal, Daniele Ziglioli che hanno anche fatto parte della giuria del concorso“.

Nelle immagini alcuni momenti della manifestazione