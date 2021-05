Centri per l’impiego, sistema informatico bloccato. Pastorino (Linea Codivisa): “Servono investimenti per dare certezze agli utenti” - IVG.it

Liguria. Il capogruppo di Linea Condivisa Gianni Pastorino è venuto a conoscenza che da giovedì scorso, 13 maggio, il servizio informatico dei centri per l’impiego della Liguria ha iniziato a riscontrare gravi malfunzionamenti, fino a bloccarsi completamente da lunedì 17.

“Questo significa che all’interno del sistema Sil Consolle rientrano tutti i servizi collaterali tra cui quelli diretti all’utenza sulla formazione lavoro, incrocio tra domanda e offerta di Regione Liguria, i servizi di iscrizione quali ‘Mi Attivo’ e ‘Garanzia Giovani’ – dichiara il consigliere regionale Gianni Pastorino -. Inoltre in questo momento Regione Liguria non è in grado di fornire i documenti C2 Storico agli utenti, documenti propedeutici all’assunzione, che si scaricano solo attraverso il sistema informatico”.

Il consigliere Pastorino sottolinea come sia “particolarmente grave soprattutto il blocco al sito ‘Mi Attivo’, poiché rappresenta una procedura online obbligatoria per tutti coloro che percepiscono sia la NASpI che il reddito di cittadinanza”.

“Naturalmente quanto verificatosi pesa sulle spalle degli utenti, delle lavoratrici e dei lavoratori dei centri per l’impiego, – prosegue Pastorino – soggetti a un sistema informatico obsoleto datato 1995 su cui sarebbe assolutamente necessario intervenite. E’ evidente, che a parole questa Regione voglia riprendere la normalità, ma poi quando si parla di condizione di ripresa di lavoro la realtà si concretizza come quella sopra descritta”.

In conclusione, spiega il capogruppo di Linea Condivisa “sono necessari urgenti investimenti per il sistema informatico dei centri per l’impiego, per dare tranquillità agli operatori coinvolti e certezza di prestazione agli utenti”.