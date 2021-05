Celle, spostati i massi alla foce del rio Santa Brigida: una chiatta li ha trasferiti nella zona dopo il Convento - IVG.it

Celle Ligure. Lavori in corso, sotto lo sguardo di cellesi e turisti, per lo spostamento dei massi dalla foce del rio Santa Brigida, alla zona centrale del Convento, dal piccolo molo

all’interno dello stabilimento balneare “Pappaciann’a”.

L’intervento (la spesa è a carico del proprietario dei bagni, ndr) è permesso grazie alle maestranze al lavoro su una chiatta adibita a gru per la collocazione dei massi. Operazione resa possibile anche grazie alle condizioni meteo che hanno consentito di lavorare con il mare calmo.

I massi erano stati collocati alla foce del Santa Brigida per arginare la forza delle onde e garantire così, in sicurezza, i lavori per l’ampliamento del rio.